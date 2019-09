I controlli radar «siano effettuati solo dalla Cantonale»

BELLINZONA - L’onda polemica generata dal controllo radar effettuato lunedì scorso a Camorino non si è ancora placata. Un vero e proprio polverone, condito da interrogazioni ed interpellanze - dirette sia al Municipio che al Consiglio di Stato -, a cui oggi si aggiunge una mozione di Piero Marchesi (primo firmatario*) in cui si chiede che i controlli di velocità vengano eseguiti unicamente dalla Polizia cantonale.

«Nell’ambito dei controlli di velocità vi è parecchia confusione, soprattutto sul coordinamento tra il corpo cantonale e le comunali. Non è un’eccezione che più corpi organizzino controlli di velocità nel giro di pochi chilometri, a volte addirittura in poche centinaia di metri», scrivono il deputato UDC e cofirmatari, sottolineando come in alcune situazioni si abbia l’impressione che «i controlli vengano posizionati anche in luoghi non particolarmente sensibili per quanto attiene la sicurezza».

In parole semplici, uno «strumento per fare cassetta». E quello di Camorino, proseguono i mozionanti, costituisce «un esempio concreto e oggettivo che questo controllo sia stato basato più sulla facilità d’incasso che sulla prevenzione».

Nella mozione viene inoltre chiesto di valutare un’eventuale ripresa da parte del Cantone degli investimenti comunali atti a mettere in opera i controlli di velocità delle polizie comunali e, in via subordinata, di voler «limitare i controlli di velocità delle polizie comunali alle sole strade comunali».

*Piero Marchesi (Primo firmatario), Boris Bignasca, Tiziano Galeazzi, Sergio Morisoli, Edo Pellegrini, Daniele Pinoja e Stefano Tonini.