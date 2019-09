Tutti questi alberi verranno abbattuti?

BELLINZONA - Nel maggio di quest'anno, alcuni consiglieri comunali avevano segnalato al Municipio di Mendrisio la presenza di alcuni picchetti lungo via Campagna Adorna, lato Parco Ospedale Sociopsichiatrico Cantonale (OSC), che demarcavano il tracciato del completamento della pista ciclabile previsto dal PAM2.

Unendosi alle loro preoccupazioni, i granconsiglieri Claudia Crivelli Barella, Anna Biscossa, Ivo Durisch, Andrea Stephani auspicano anch'essi che per realizzare la pista ciclabile non sia necessario abbattere, nemmeno in parte, il viale alberato che delimita il Parco.

Nella risposta del 21 giugno 2019, il Municipio di Mendrisio dichiarava che il responsabile della progettazione, interpellato direttamente dal Direttore dell’Ufficio tecnico comunale, aveva riferito che, in fase di approfondimento del progetto, era stata chiesta una perizia sulla possibile coesistenza tra la pista ciclabile e gli alberi, asserendo che «per il momento non è dato sapere se dovranno essere abbattuti degli alberi».

Al fine di ottenere rassicurazioni sul mantenimento del viale alberato, i quattro deputati chiedono quindi al Consiglio di Stato se la pista ciclabile può essere realizzata senza abbattere gli alberi.

In caso affermativo, si domanda se i lavori avverranno nel rispetto di radici e tronchi in modo da non causare danni ai pioppi. In caso contrario, viene chiesto cosa intenda fare il Cantone per impedire l’abbattimento delle piante.