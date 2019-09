Officine: «Le Ffs preferiscono la Germania?»

BELLINZONA - Non si placa la polemica sulle Officine bellinzonesi, anche dopo le dimissioni annunciate dal numero uno delle Ffs Andreas Meyer. La notizia di un appalto milionario per la manutenzione di 93 treni assegnato alle ferrovie tedesche (Deutsche Bahn) non ha lasciato indifferenti i deputati del gruppo Mps-Pop. In un'interrogazione odierna Matteo Pronzini, Simona Arigoni e Angelica Lepori si sono rivolti al governo, chiedendo «perché è stato appaltato all'estero un interessante lavoro che poteva essere svolto ancora a Bellinzona».

I tre granconsiglieri tornano inoltre a chiedere lumi sul piano industriale. Annunciato a maggio, slittato ad agosto, non è ancora stato reso noto nei dettagli. Anche se si sa - a grandi linee - che il nuovo stabilimento di Castione occuperà 200-230 persone. Si occuperà della manutenzione della flotta TILO, degli ETR 610 e dei nuovi Giruno. «A quasi due anni dalla dichiarazione d'intenti manca ancora un piano industriale degno di tal nome» scrivono i tre deputati.