«Il salario minimo dignitoso non può più attendere!»

BELLINZONA - La popolazione ticinese attende da quattro anni l’introduzione di un salario minimo legale dignitoso, come deciso con il Sì all’iniziativa “Salviamo il lavoro in Ticino” nel giugno del 2015. Quattro anni sono però «decisamente troppi» per il Partito socialista, che attraverso un comunicato stampa giudica «inaccettabile che i partiti di maggioranza in Governo tergiversino facendo torto alle lavoratrici e ai lavoratori per i quali il minimo salariale legale è più che necessario».

Dopo la discussione in Commissione della gestione, il PS ribadisce con decisione la sua posizione: «Il salario minimo legale non può e non deve essere inferiore a 20 franchi all’ora». L’utilità di questa misura sociale - ricorda ancora il partito - è stata confermata con una sentenza del Tribunale federale dell’agosto del 2017 che ha respinto i ricorsi di padronato e ambienti economici contro l’introduzione di un salario minimo di 20 franchi all’ora nel Canton Neuchâtel. «Affermare che un minimo salariale inferiore sia a una misura sociale in Ticino - per il PS - corrisponde perciò al falso».

Il Partito socialista invita poi i partiti «ad assumersi una volta per tutte le proprie responsabilità», andando in Parlamento e dire apertamente l’ammontare del salario minimo che ritengono dignitoso, «senza più delegare la responsabilità al Consiglio di Stato».

In conclusione, il PS conferma dunque che è disponibile a ottenere una maggioranza in Gran Consiglio, a condizione che l’ammontare del salario minimo non sia inferiore ai 20 franchi all’ora e che rispetti gli obiettivi della Costituzione ticinese, modificati dopo l’accettazione popolare dell’iniziativa “Salviamo il lavoro in Ticino” votata dai Ticinesi ben quattro anni fa e che va concretizzata senza più attendere.