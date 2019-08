Una discarica a cielo aperto a Pregassona: «Fate qualcosa»

LUGANO - L’appello arriva non solo dagli abitanti del quartiere che da tempo aspettano da tempo che la zona venga risanata, ma arriva anche dal Consigliere comunale leghista Andrea Sanvido, il quale attraverso un’interrogazione chiede al Municipio di Lugano un intervento concreto su quella che viene definita una “discarica a cielo aperto” all’incrocio di Via al Fiume con Via Giuseppe Maggi.

Lì esiste uno stabile abbandonato a metà costruzione a causa del fallimento della ditta che se ne stava occupando. Una situazione di totale abbandono come si può vedere dalle foto accompagnate nell’interrogazione: si vedono mobili, frigoriferi, cassonetti. «Con il maltempo poi - fa notare Andrea Sanvido - la situazione peggiora, perché si formano delle pozze d’acqua che sono l’habitat ideale di riproduzione per le zanzare».

Nell’interrogazione si chiede al Municipio di Lugano se è al corrente di questa situazione, se è stato fatto qualcosa per garantire la sicurezza ed il divieto di

accesso allo stabile. Una domanda riguarda anche i tempi per un’eventuale messa all’asta degli spazi, nonché se il Municipio intenda intervenire «intimando il riordino del fondo e prevenendo un ulteriore peggioramento della situazione rifiuti/degrado bloccando adeguatamente gli accessi all’area».

Foto Lugano Vintage