Risanamento della cassa pensione, l'MPS risponde al Municipio

BELLINZONA - Le misure comunicate oggi dal Municipio di Bellinzona, in merito al sistema previdenziale dei dipendenti della Città, continuano a non essere sufficienti per il gruppo MPS-POP-Indipendenti.

«Già il fatto di pubblicare un messaggio che non ha ancora avuto l’avallo dei diretti interessati non solo rappresenta una indebita pressione sui lavoratori (significa che il Municipio non è disposto a concedere di più, decretando così la fine del negoziato), ma anche un modo di negoziare e trattare al di fuori di qualsiasi atteggiamento democratico e costruttivo: atteggiamento che distingue in questi ultimi anni il Municipio di Bellinzona» si legge in un comunicato dell’MPS che segue il licenziamento del messaggio. Un messaggio che viene definito «insufficiente a compensare in maniera adeguata le perdite subite dai lavoratori e, soprattutto, ad onorare le promesse fatte al momento del cambiamento di cassa».

«La somma messa a disposizione è già scesa da 6 a 5,8 milioni. Ai dipendenti verrà inoltre chiesto un ulteriore contributo, tramite un aumento della trattenuta del 0,7%, unitamente alla riduzione del tasso d’interesse sui capitali. Si tratta, complessivamente, di una diminuzione del reddito disponibile di almeno l’1,5%. Sarebbe interessante chiedere al Municipio quando e come il personale ha deciso di assumersi l’onere del 50% dell’aumento dei contributi ordinari annuali e una riduzione del loro tasso di remunerazione del risparmio» commenta ancora l’MPS.

Altro punto cruciale per l’MPS è l’evoluzione delle rendite. Il Municipio, sempre secondo l’MPS, mostrerebbe «tutta la sua inettitudine (o malafede?) quando afferma che la perdita in materia di rendite è da ascrivere alla diminuzione del tasso di conversione deciso dalla nuova cassa pensione». Per l’MPS, il Municipio non poteva non essere al corrente delle dinamiche del tasso di conversione.