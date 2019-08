Due incendi in pochi giorni, interrogato il Municipio

LUGANO - Il 14 e il 16 luglio due incendi hanno colpito lo stabile in via Camara a Breganzona. Il PS e i Verdi di Lugano colgono l’occasione per rivolgersi al Municipio - richiamando la precedente interrogazione di febbraio - per sapere quali sono i problemi riscontrati e quali sono gli insegnamenti da trarre per garantire maggiormente la sicurezza degli inquilini a Lugano.

A inizio agosto Raoul Ghisletta - primo firmatario anche di questa interrogazione al Municipio - aveva sollevato l’attenzione del Consiglio di Stato su una questione simile, accusando il Cantone di «lasciare soli» i Comuni «sull’applicazione delle misure di sicurezza antincendio».