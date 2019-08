L’ombra dei ritardi si fa più scura sul collegamento A2-A13

BELLINZONA - Il collegamento A2-A13 potrebbe subire dei ritardi. A ipotizzarlo sono Nicola Pini e Fiorenzo Dadò, che sull’argomento hanno presentato un’interrogazione al Consiglio di Stato.

Negli scorsi giorni l’Ufficio delle strade nazionali (USTRA) ha pubblicato sulla piattaforma svizzera SIMAP un concorso per prestazioni in ingegneria relativo al progetto generale del collegamento (progetto già commissionato, finanziato e inviato alla Confederazione nel febbraio del 2019). In sostanza «il bando di concorso lascia intendere che il progetto generale inviato loro debba essere ripreso, verificato e adeguato alla legge sulle strade nazionali».

Gli approfondimenti e le modifiche, però, comporterebbero «un’ulteriore dilatazione dei tempi di realizzazione». Tempo prezioso per il Locarnese e il Cantone tutto.

E con un breve calcolo si arriva facilmente al 2033/34, tra ben 14-15 anni: «Per i prossimi due anni si procederà all’adeguamento del progetto generale, in seguito vi sarà l’approvazione del Consiglio Federale, che richiederà circa un anno, seguirà la fase di progetto definitivo, ipotizzabile in un anno e mezzo, aggiungendo ancora uno/due anni per la fase di appalti e 8 anni per la costruzione, sarà difficile inaugurare la nuova infrastruttura – se tutto va bene – prima del 2033/34».