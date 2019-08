Un Fiore con molte spine in vetta al Generoso

MENDRISIO - Non accennano a placarsi le polemiche attorno al Fiore di Pietra in vetta al Monte Generoso. Qualche mese fa, una serie di licenziamenti «per mancanza di competenze» aveva sollevato un polverone e per cercare di mediare erano intervenuti anche i sindacati, alla ricerca di una soluzione condivisa.

Ora la questione finisce anche sul tavolo del Consiglio di Stato, visto che Simona Arigoni, Angelica Lepori, Matteo Pronzini (MPS) hanno deciso di presentare un'interrogazione. Fino ad oggi, rilevano, i licenziamenti in vetta sono stati almeno 16: «Il più recente risale a pochi giorni fa, con l’allontanamento di figure di spicco per la struttura, lasciando scoperto il personale nel momento clou della stagione turistica».

Non solo, perché nel frattempo le sostituzioni fatte non avrebbero di fatto portato a un miglioramento delle conoscenze linguistiche da parte del personale. Un aspetto questo che per i deputati è un chiaro segnale di come i licenziamenti sono stati fatti unicamente per ridurre i salari.