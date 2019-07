Quadri: «L'Amministrazione federale delle finanze lavora per la Svizzera o per la Francia?»

BERNA - Non si sono fatte attendere le reazioni in seguito alla sentenza del Tribunale federale, che deciso di imporre ad UBS di trasmettere alla Francia i dati personali di 40mila clienti. Lorenzo Quadri ha infatti deciso di interpellare il Consiglio federale sul tema.

«La decisione costituisce l’ennesimo colpo inferto alla piazza finanziaria elvetica, già falcidiata da politiche federali improntate al cedimento ad oltranza davanti ad ogni sorta di pretesa internazionale. Politiche che hanno causato, nel solo Ticino, la perdita di migliaia di posti di lavoro, per lo più ben pagati ed occupati da residenti, oltre che un tracollo del gettito fiscale» commenta il consigliere nazionale.

La decisione del TF presa a stretta maggioranza (3 a 2) ribalta una sentenza in senso contrario emessa all’unanimità dal Tribunale amministrativo federale. «Ciò conferma che quella dei giudici del Tribunale Federale è una decisione politica, e per di più contraria agli interessi della Svizzera. Decidere diversamente era senz’altro possibile e giuridicamente sostenibile, come dimostrano sia la risicata maggioranza presso il TF che la sentenza all’unanimità del TAF» prosegue ancora Quadri.

La richiesta «va contro la volontà del legislatore, che viene ancora una volta aggirata dai magistrati (separazione dei poteri?)». La decisione del Tribunale Federale, per il consigliere nazionale, creerebbe un pericoloso precedente per pretese analoghe «che non mancheranno di arrivare, anche da altri paesi».

«Nuovi disastri occupazionali e fiscali in arrivo sulla nostra piazza finanziaria?» si chiede infine Quadri.

Al centro dell’interpellanza c’è anche il ruolo dell’Amministrazione federale delle finanze, «che avrebbe sostenuto attivamente la richiesta francese».

Ecco le domande:

Come valuta il CF la sentenza del Tribunale federale?

- Quali effetti bisogna attendersi sulla piazza finanziaria svizzera a seguito di tale sentenza?

- E’ opportuno che dei magistrati prendano decisioni di tipo politico, contrarie alla volontà dal

legislatore?

- Non ritiene il CF che la piazza finanziaria elvetica, ed i suoi posti di lavoro, siano già stati falcidiati a

sufficienza da politiche federali improntate al cedimento ad oltranza davanti ad ogni pretesa

internazionale?

- Qual è il ruolo dell’Amministrazione federale delle finanze nella vicenda oggetto del presente atto

parlamentare? Corrisponde al vero che essa ha appoggiato attivamente le richieste francesi? Se sì,

si chiede al CF di prendere posizione al proposito.