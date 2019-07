Lega, pronta la lista per il Nazionale

LUGANO - La lista leghista per il Consiglio nazionale - in vista delle prossime elezioni federali - è pronta.

«Due Elvezie e sei Guglielmo Tell per il Nazionale» - In prima linea ci saranno ovviamente i due deputati uscenti Roberta Pantani e Lorenzo Quadri che saranno accompagnati dalla municipale di Cadenazzo Natascia Caccia, dal vicesindaco di Minusio Alessandro Mazzoleni e da quattro deputati in Gran Consiglio, ovvero Andrea Censi, Sem Genini, Michele Guerra e Massimiliano Robbiani. Due donne e sei uomini che il movimento di via Monte Boglia definisce «due Elvezie e sei Guglielmo Tell pronti ad impegnarsi con competenza e capacità a favore di una Svizzera sovrana, libera e neutrale».

Patto Lega-UDC per il Nazionale - Come in passato, la Lega e l’UDC congiureranno le liste per il Consiglio nazionale. «In questo modo - sottolinea il movimento di via Monte Boglia in una nota - intendiamo rafforzare il fronte di difesa della nostra sovranità a questa importante tornata elettorale per il futuro della Svizzera, in cui verrà discusso l’accordo

istituzionale con l’UE».

Ghiggia in corsa per gli Stati - Accanto alla lista per il Nazionale, la Lega dei Ticinesi schiera nuovamente Battista Ghiggia per il Consiglio degli Stati, nell’intento di portare una «voce che risponda alla volontà più volte espressa dalle cittadine e dai cittadini ticinesi di garantire al nostro Paese un futuro in libertà e sicurezza».

Presentazione il primo agosto - La presentazione ufficiale dei candidati si terrà durante la tradizionale festa - con pranzo offerto - per il Natale della Patria il prossimo primo agosto 2019 alle 11.30 alla pista del ghiaccio di Chiasso.