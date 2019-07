Troppe pause sigaretta, scatta l’interrogazione

Troppe pause sigaretta Caricamento in corso ... Timbrature ad hoc per chi si concede qualche pausa di troppo. Cosa ne pensi? È giusto. Sono d'accordo Un'idea esagerata. Non sono d'accordo Non so [{"keyQ":"q_w4ihm"}] Vota Risultati Timbrature ad hoc per chi si concede qualche pausa di troppo. Cosa ne pensi? È giusto. Sono d'accordo 61% (43 voti) 61% Un'idea esagerata. Non sono d'accordo 36% (25 voti) 36% Non so 3% (2 voti) 3% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1378825,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"832189","title":"Troppe pause sigaretta","questions":{"q_w4ihm":{"a":{"a_1k7ci":"È giusto. Sono d'accordo","a_aeo2o7":"Un'idea esagerata. Non sono d'accordo","a_mk5nb":"Non so"},"q":"Timbrature ad hoc per chi si concede qualche pausa di troppo. Cosa ne pensi?","t":"0"}}}

BELLINZONA - Le pause sigaretta dei dipendenti dell’Amministrazione cantonale sono finite al centro di un’interrogazione presentata da Fabio Badasci.

«Il rispetto per chi non fuma e vuole respirare un’aria sana è stato compreso e le regole sono rispettate senza troppi problemi. Tuttavia queste nuove regole obbligano, giustamente, i fumatori a prendersi pause e uscire dagli edifici pubblici per soddisfare il proprio piacere o vizio», scrive il deputato leghista, riferendosi ai funzionari in pausa all’esterno degli edifici di Bellinzona.

Pause che «alla maggior parte dei i colleghi non fumatori sono sempre più indigeste» prosegue Badasci, che parla in particolare di «perdita di produttività» e «disparità» nei confronti dei funzionari che non fumano, chiedendo al Governo se questi abbiano mai presentato reclami.

Inoltre, il deputato chiede all’Esecutivo se intenda o meno «disincentivare il fumo negli stabili dell’Amministrazione cantonale», prevedendo un’apposita «timbratura» per i dipendenti che escono più volte a fumare nell’arco della giornata.