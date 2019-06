Non solo micro-plastiche: «Anche antibiotici nell’ecosistema?»

BELLINZONA - In questi ultimi mesi si è parlato molto delle micro e nano-plastiche che minacciano i nostri corsi d’acqua e i laghi. «Un fattore però che emerge con prepotenza anche fuori dai nostri confini nazionali - fanno notare Tiziano Galeazzi (UDC) ed altri firmatari in un'interrogazione al Governo -, riguarda la presenza di antibiotici nelle acque superficiali, nelle stazioni d’epurazione delle acque fognarie e nei terreni agricoli, derivata dal loro uso massiccio e spesso inopportuno, sia nella medicina veterinaria che in quella umana».

Il deputato UDC e i suoi colleghi sottolineano pure come l’esposizione ripetuta di batteri patogeni a sostanze antibiotiche (e a disinfettanti) favorisca l’insorgere di resistenze contro quelle sostanze che durante l’ultimo secolo hanno permesso il salvataggio di milioni di vite umane. «In termini medici - sottolinea - ciò si traduce in una diminuzione dell’efficacia delle terapie esistenti, con un aumento dei tassi di morbilità e mortalità».

Nell'interrogazione si snocciolano quindi un po' di dati: «Si stima che in Svizzera ogni anno muoiano circa 300 persone per infezioni causate da batteri resistenti agli antibiotici, una cifra comparabile ai decessi causati dagli incidenti stradali. Nell’indagine sulle sostanze pericolose microinquinanti nelle acque del lago di Lugano firmato da Nicola Solcà per conto della Commissione internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere, è stato evidenziato un incremento negli ultimi 3 anni delle concentrazioni di residui di diversi antibiotici e di altri farmaci come il Diclofenac. Nel rapporto sono evidenziati i medicamenti nelle proprie categorie d’appartenenza, mentre in apparenza non vi sono dati sullo stato dei terreni agricoli utilizzati come pascolo per bestiame d’allevamento e i nei prati da sfalcio nei quali viene diffuso il letame in provenienza dagli allevamenti».

A fronte di quanto esposto sopra al Consiglio di Stato vengono poste le seguenti domande: