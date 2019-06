I Giovani UDC su Lombardi: «Non è ora di mandarlo in pensione?»

LUGANO - Le dichiarazioni rilasciate ieri dal senatore Filippo Lombardi, ospite del popolare programma TV Svizzero-Tedesco "Arena", hanno fatto storcere il naso ai Giovani UDC ticinesi.

Parlando dell'iniziativa UDC per la disdetta della libera circolazione la ha definita infatti: «Una Brexit Svizzera», affermando che «quando qualcuno dice semplicemente NO senza sapere cosa fare dopo, cade in una trappola pericolosa».

«Certo che - replicano oggi i Giovani UDC - un'affermazione del genere detta da un membro di un partito, il PPD, che dice a priori SÌ all'accordo quadro con l'UE, senza sapere esattamente quali conseguenze possa avere sulla popolazione è alquanto ironica».

Quindi sull'iniziativa aggiungono: «Certo che sappiamo cosa accadrà. La Svizzera potrà tornare finalmente a regolamentare in modo autonomo l'immigrazione, potendo di fatto finalmente applicare iniziative come il 9 febbraio e Prima i Nostri, portando così con la preferenza indigena un chiaro miglioramento anche nel mondo del lavoro».

Nelle breve nota non manca la stilettata al senatore pipidino: «L'ormai Euroturbo-Deputato Lombardi non ha per niente a cuore gli interessi dei ticinesi, così duramente colpiti da questi bilaterali, ma solamente i suoi meri interessi». Insomma, la polemica è servita.