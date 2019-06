Dimissioni di Martignoni, anche l'MpS sottolinea lo scarso uso dei giudici supplenti

BELLINZONA - La notizia delle dimissioni di Brenno Martignoni non ha tardato a suscitare reazioni. Le motivazioni addotte dal giudice supplente, come riportato da Ticinonline / 20Minuti, sono stanzialmente da ricondurre ad «un impiego, su chiamata, assai limitato…», come riferito dallo stesso avvocato.

Come fa però notare l'MpS in un'interrogazione, «un giudice supplente può, di fatto, svolgere tutte le attività attribuite al magistrato ordinario». «Di conseguenza - proseguono Matteo Pronzini, Simona Arigoni e Angelica Lepori - gli 8 giudici supplenti possono svolgere dei processi penali sia in qualità di giudice unico, presidente della corte o giudice a latere».

L'MpS fa pure notare come tuttavia il Governo, lo scorso maggio, abbia segnalato in modo inequivocabile che la situazione degli incarti in giacenza è estremamente preoccupante. E non manca quindi di interrogarsi sul perché di queste lungaggini.

Alla luce di queste considerazioni l'MpS pone al Consiglio di Stato i seguenti interrogativi: