Assicurazione non professionale: «L'ennesimo privilegio del Governo»

BELLINZONA - Il Movimento per il socialismo (MPS) torna a puntare il dito sui privilegi del Consiglio di Stato, definendone l’atteggiamento «arrogante» e «irresponsabile».

La questione - sollevata in un’interpellanza di Matteo Pronzini, Simona Arigoni e Angelica Lepori - riguarda in particolare la presa a carico «totale o parziale» del premio per l’assicurazione non professionale dei membri dell’Esecutivo. «Un ennesimo privilegio» incalza l’MPS, chiedendosi «quanti scheletri vi sono ancora negli armadi del Consiglio di Stato».

«Negli scorsi mesi il CdS, alfine di preparare la sua linea difensiva, pare abbia dato mandato di svolgere approfondite ricerche negli archivi dei servizi centrali alfine di trovare uno straccio di giustificazione per questo privilegio con la speranza di trovare almeno una delle tante e famose note a protocollo di gianelliana memoria», scrivono i tre deputati, precisando che a «la sottocommissione finanze sarebbe stata messa al corrente di questa situazione», senza però informare il Parlamento e quindi «venendo meno al suo ruolo d’Alta Vigilanza».