«Mike Pompeo è persona sgradita in Ticino»

BELLINZONA - La notizia che il Segretario di Stato degli Stati Uniti Mike Pompeo si recherà prossimamente a Bellinzona è stata accolta con grande disappunto dal Partito Operaio e Popolare Ticino, «che si impegnerà a metterlo al corrente che non è una persona benvenuta nel nostro Cantone».

Durante il suo mandato a capo della CIA e in seguito come Segretario di Stato, Pompeo avrebbe infatti «perpetuato una politica guerrafondaia che colpisce come sempre le classi meno abbienti di quei pochi Paesi (Venezuela, Cuba, Iran) che osano alzare la voce contro uno Stato che non rispetta alcun accordo in materia di pace internazionale». E ancora sarebbe stato uno degli artefici di una politica «fautrice del massacro che sta avendo luogo in Yemen, o la Colombia».

Per il POP, Mike Pompeo e l’intero Governo degli Stati Uniti «hanno le mani e la coscienza sporche di sangue» e non si può quindi accettare che la Svizzera, né tanto meno il Ticino, lo accolgano. Mobilitando per giunta forze e «ingenti» mezzi economici.