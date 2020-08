I primi sei mesi difficili di Banca Stato: «Noi, vicini ai ticinesi»

BELLINZONA - Banca Stato chiude questi primi sei mesi dell'anno con un utile di 28,1 milioni di franchi. Il calo rispetto allo scorso anno è stato del 14,8%. Ma nonostante ciò l'istituto di credito parla di "un utile semestrale che si mantiene su buoni livelli" e che "non tenendo conto dei costi straordinari di “Vivi il tuo Ticino”, e delle spese organizzative dovute alla crisi sanitaria, l’utile sarebbe stato in linea con quello dello scorso anno".

Indubbiamente non sono stati sei mesi facili, bisogna dirlo, e Banca Stato ha agito risultato operativo solido per sostenere l’economia locale. Ricordiamo che oltre all’erogazione di specifici crediti “Covid-19”, destinati alle PMI del territorio, BancaStato si è fatta carico di 6,2 milioni di costi vivi legati al progetto “Vivi il tuo Ticino”, sviluppato dal Dipartimento delle Finanze e dell’economia e dall’Agenzia Turistica Ticinese.

Con un comunicato stampa Banca Stato fa sapere che "nonostante il contesto, la Banca continua a rafforzare la propria solidità tramite un’attribuzione alle Riserve per rischi bancari generali di 8 milioni (2 in meno rispetto al primo semestre 2019). Il totale della cifra di bilancio segna una netta crescita di 1,06 miliardi e supera i 15,9 miliardi. I crediti ipotecari oltrepassano i 10 miliardi (+206,2 milioni, pari a +2,1%). Il totale degli impegni nei confronti della clientela progredisce di 678 milioni (+6,9%) a 10,57 miliardi".

I patrimoni gestiti risentono in particolar modo delle turbolenze sui mercati finanziari innescate dal Coronavirus e il loro valore si attesta a 16,4 miliardi, con una diminuzione di 786,6 milioni (-4,6%) nei primi sei mesi del 2020. Gli afflussi netti di patrimoni ammontano per contro a 437 milioni. Passando al conto economico, la principale fonte di ricavo di BancaStato, vale a dire il

risultato netto da operazioni su interessi, risulta in leggero calo di 0,7 milioni (-0,9%) e si attesta a 77,3 milioni. Il risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio registra un incremento di 3 milioni di franchi (+12%). Il risultato da attività di negoziazione raggiunge gli 8 milioni, con una diminuzione di 1,2 milioni (-12,6%). Gli altri risultati ordinari diminuiscono a 0,4 milioni. Complessivamente, i ricavi netti raggiungono i 113,5 milioni, in calo del 2%.

«Nei primi sei mesi del 2020 il Gruppo BancaStato ha dimostrato concretamente di essere vicino ai ticinesi e alle aziende che ogni giorno producono ricchezza sul territorio. Abbiamo un chiaro mandato pubblico e il nostro ruolo è anche quello di intervenire, quando necessario, con misure straordinarie come il finanziamento al progetto “Vivi il tuo Ticino”, ha commentato Fabrizio Cieslakiewicz, Presidente della Direzione generale di BancaStato.