Cifre da record per BPS

LUGANO - BPS Suisse entra nel nuovo decennio con risultati record. I Ricavi netti da operazioni bancarie ordinarie hanno raggiunto 98'349'000 franchi (+5%). Al netto di ammortamenti e accantonamenti il Risultato d’esercizio ha cifrato 21'839’000 franchi (+9%). L’Utile netto conseguito è stato di 16'764’000 franchi (+11%). I valori dei Ricavi netti da operazioni bancarie ordinarie, del Risultato d’esercizio dell’Utile rappresentano i migliori dati storici dalla fondazione della Banca.

Risultati che per l’Assemblea generale degli Azionisti - che ha approvato il 17 febbraio il Rapporto annuale dell'Esercizio 2019 - rappresentano una buona gestione e confermano la bontà delle scelte aziendali, malgrado le difficili sfide di settore, l’acuirsi della concorrenza e il contesto avverso.

In dettaglio - La crescita degli aggregati è stata incoraggiante, in alcuni ambiti superiore alla media di mercato. Sul versante della redditività, il dato finale è positivo. L’organizzazione interna è stata ulteriormente rivista nell’ottica di rendere il lavoro più razionale ed efficiente. La sede centrale diventa sempre più il fornitore dei servizi interni alla rete. La presenza sul territorio è rimasta invariata, con 19 sportelli, ubicati in 7 cantoni e nel Principato di Monaco, ai quali si aggiunge l’ufficio di rappresentanza di Verbier e l’unità virtuale Direct Banking. Investimenti nella logistica hanno interessato le strutture di Lugano, Chiasso, Biasca e Basilea. Il settore dell’informatica è stato impegnato con il concorso dei soggetti operativi nelle attività di parametrizzazione e test della nuova versione del sistema informatico di base Olympic. Nel corso dell’esercizio è stato rinnovato GoBanking, servizio di home banking. Sono in programma numerose altre implementazioni, oltre al costante adattamento degli standard di sicurezza. A poche settimane dall’inizio del 25° anno di fondazione è stato inaugurato il nuovo sito Internet. Lo sviluppo in determinati settori ha comportato il potenziamento del numero dei dipendenti, saliti a 337 (+7 unità rispetto all’anno precedente).

Destinazione dell’utile - L’Assemblea Generale degli Azionisti ha deliberato il pagamento di un dividendo d’esercizio pari a 4'050'000 franchi e il versamento della differenza di 12'714’000 alla Riserva legale da utili. Il Capitale proprio al 31 dicembre 2019, prima della destinazione dell’utile d’esercizio 2019, si eleva a 393'200'000 franchi.

L’Assemblea Generale ha deliberato la nomina della seguente compagine consiliare:

 Dott. Mario Alberto Pedranzini, Presidente (confermato)

 Sig. Brunello Perucchi, Vice Presidente (confermato)

 Sig. Giovanni Ruffini (confermato)

 Avv. Daniel Zuberbühler (confermato)

 Avv. Maria Galliani, Membro e Segretario (nuova nomina)

Al Membro e Segretario uscente, avv. Plinio Bernardoni sono stati testimoniati da parte del Presidente del CdA e di tutti i suoi Membri «sentimenti di profonda gratitudine per le qualità umane e professionali dimostrate, nonché per l’eccellente apporto di idee e competenze professionali» prestate sin dalla fondazione della Banca (1995).