Il Ticino degli affari si sfrega le mani

LUGANO – Momento storico per Business Network International (BNI) Ticino. Di recente, all’hotel Pestalozzi di Lugano, la più grande organizzazione di business network a livello mondiale ha visto nascere il suo settimo gruppo nella Svizzera italiana. «Abbiamo inaugurato il Capitolo Lugano City – dice il direttore regionale Arnaldo Bernardi –. È il settimo gruppo in Ticino. Nonché il terzo a Lugano. Erano presenti 90 professionisti».

Una potenza globale – BNI è una potenza a livello planetario. Con oltre 270.000 membri e 9.000 Capitoli (così vengono chiamati i gruppi) di imprenditori. «Ci si incontra regolarmente una volta alla settimana per scambiarsi contatti di lavoro allo scopo di aumentare la propria cifra d’affari».

Oltre 80 gruppi in tutta la Svizzera – In Ticino il primo Capitolo è stato costituito nel 2011. «Oggi contiamo 7 gruppi con circa 220 membri: tre a Lugano, uno a Bellinzona, uno a Locarno, uno a Mendrisio e uno a Malvaglia. Ci sono oltre 80 gruppi in tutta la Svizzera. Una grande particolarità di BNI è l’esclusività dei membri, infatti ogni professione può essere rappresentata da un solo professionista per Capitolo».

Il progetto – Bernardi guarda al futuro con grande ottimismo. «Il nuovo Capitolo di Lugano ha già oltre una trentina di membri. Stiamo già valutando di aprirne un ottavo nel Malcantone».