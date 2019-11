Appartamenti sfitti? «Sfruttateli come Airbnb»

LUGANO - Le abitazioni disponibili ci sono. Ma sono decine di migliaia, in tutta la Svizzera, quelle che non riescono a trovare degli inquilini. Allora perché non provare con la locazione a breve termine su Airbnb? Tale consiglio lo ha di recente dato Raiffeisen, che per il Ticino parla di uno sfitto a quota 2,1%. E lo conferma il ticinese Milo Chiocca, titolare di Swisshomebnb, azienda a caccia di proprietari disposti a lanciarsi su Airbnb: «Il potenziale c’è, peccato non sfruttarlo».

È sufficiente dare un’occhiata ai principali portali immobiliari elvetici per constatare che molti annunci sono in pubblicazione da svariati mesi. Non manca poi chi tenta di promuoversi offrendo uno o più canoni di locazione in omaggio. Proprio tra queste inserzioni, Chiocca trova gli immobili adatti ad Airbnb. «Abbiamo trovato anche proprietari che stavano valutando l’idea di vendere, perché non riuscivano più a pagare l’ipoteca».

Il Ticino «si prenota bene» - Ma il recente studio di Raiffeisen sottolinea che dal punto di vista del fatturato generato dalle locazioni a breve termine, nel nostro paese primeggiano le regioni turistiche della Svizzera centrale, dell’Oberland bernese, e i centri urbani come Zurigo, Ginevra e Berna. Non il Ticino (dove però - secondo l’analisi - vanno meglio Locarnese, Luganese e Alto Ticino). Chiocca, che attualmente gestisce una quindicina di oggetti, osserva però che «il Ticino si prenota molto bene, anche nei periodi di bassa stagione: ottobre, in particolare, è un mese ottimo grazie alle vacanze oltre San Gottardo». E sembra che vada ancora meglio durante l’estate. «Quest’anno c’erano immobili che hanno registrato un tasso d’occupazione del 100%».

Ospiti da Europa e Stati Uniti - In Ticino, secondo il nostro interlocutore, gli alloggi Airbnb sono richiesti soprattutto da viaggiatori svizzeri e dai paesi confinanti. Ma anche da quelli provenienti dagli Stati Uniti. «Non si tratta però soltanto di turisti, arrivano prenotazioni anche da persone che prevedono soggiorni più o meno lunghi per questioni professionali» conclude Chiocca.

Attualmente, rileva ancora l’analisi Raiffeisen, in Svizzera sono oltre 450’000 i pernottamenti mensili in alloggi disponibili sulla piattaforma Airbnb. E quasi l’80% degli ospiti proviene dall’estero.