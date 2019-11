UBS Ticino sostiene il progetto Oltre le mappe

CHIASSO - UBS sostiene in modo concreto diverse iniziative che possono avere un riscontro concreto per la società. Uno degli ambiti di intervento che sta maggiormente a cuore alla banca è quello della formazione, in particolare dei giovani. Rientra in quest'ottica il contributo di 5'000 franchi devoluto al progetto Nettune Network 2019/2020: Oltre le mappe, proposto dall'Associazione Analfabeti di Chiasso. L'obiettivo è promuovere la comunicazione inter-scolastica e quella culturale in Ticino, dando ai giovani l'opportunità di partecipare attivamente alla vita sociale del territorio.

Nettune è il network di radiofonia studentesca del Cantone Ticino e ha raccolto grande consenso sin dalla sua creazione, cinque anni fa. Ogni anno gli studenti selezionano un tema di interesse e lo sviluppano attraverso puntate, interviste, rubriche e programmi, trasmessi in diretta radiofonica nelle sedi scolastiche liceali del nostro Cantone. "Le mappe", intese nella loro accezione più estesa del termine, è il tema prescelto per il 2019/2020.

Giovedì 7 novembre 2019 ha avuto luogo, presso la filiale di UBS Chiasso, la consegna dell'assegno da parte di UBS, in presenza di Luca Bacciarini (responsabile filiale UBS Chiasso), Bruno Arrigoni (consulente UBS alla Clientela Istituzionale e Sindaco di Chiasso), Dario Carri (Presidente dell’Associazione Analfabeti), Filippo Quadri (redattore di Radio LiMe) e Herbert Pacton (responsabile del progetto Nettune Network).

Luca Pedrotti, Direttore Regionale UBS Ticino: «UBS è lieta di sostenere quest'interessante iniziativa rivolta agli studenti ticinesi. Un'ottima occasione per riflettere sulla comunicazione e sulla realtà in cui viviamo, grazie alla metafora della mappa, che significa scoperta del mondo e dei suoi confini».