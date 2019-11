Regole per padri nella ricerca di un lavoro per i propri figli

LUGANO - In che modo i genitori possono sostenere i giovani nel momento in cui cercano un lavoro? Non è un compito facile. C’è la conclusione dell’apprendistato. Poi la ricerca di un impiego. Situazioni che potrebbero generare stress e frustrazioni. I genitori sono fidate figure di riferimento per i giovani e hanno il compito fondamentale di stimolare, informare, incoraggiare e sostenere i figli.

Ma in che modo? Projuventute ci viene in aiuto con alcuni preziosi consigli. «Tenete a mente che in generale i giovani desiderano meno sollecitudine da parte delle madri e più partecipazione da parte dei padri». Si consiglia inoltre di dedicare del tempo ai ragazzi, quindi parlare per conoscere e comprendere i loro interessi. Il genitore dovrebbe far conoscere ai figli il processo lavorativo, con le sue regole e i suoi contenuti, raccontando del vostro lavoro.

«In caso di difficoltà - spiega ancora Projuventute - incoraggiate l’adolescente e cercate di collaborare con l’azienda formatrice e la scuola professionale. Non dimenticate però di lasciare la responsabilità al giovane, elencandogli le conseguenze».