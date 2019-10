Le case di lusso costano sempre di più, in media 2 milioni

LUGANO/ZURIGO - Se volete comprare un appartamento in centro, con vista lago, e che sia un minimo carino, mettetevi in testa di dover sborsare parecchio. Anzi, sempre di più. Perchè gli appartamenti di queste location sono ormai quelli di alto standing, e il lusso costa di più. Il prezzo medio in questo segmento nel terzo trimestre ha raggiunto 2,0 milioni di franchi, stando ai rilevamenti della società di consulenza immobiliare Fahrländer Partner. Il Ticino è in testa alla classifica. Nel nostro cantone si segnala con un incrementi assai maggiori, pari al +6,2% a livello trimestrale e al +16,8% a livello annuale.

A livello nazionale si tratta del quinto aumento trimestrale consecutivo. Il costo per gli immobili in questione - si parla di alloggi di 180 metri quadrati abitabili, soleggiati, con vista, tranquilli e ben connessi con le vie di comunicazione - si sta così avvicinando al record di 2,2 milioni raggiunto alla fine del 2014.

I prezzi del segmento del lusso si stanno rivelando molto dinamici sin dal 2000. Dopo una correzione intermedia seguita al 2014, sono tornati a salire a partire dall'autunno 2018. Nel terzo trimestre Fahrländer Partner registra un incremento del 2,5% rispetto al periodo aprile-giugno e del 13,5% su base annua. Assai più contenuta è invece la progressione del valore degli appartamenti nel comparto basso (+0,6% e +1,5%) e in quello medio (+0,5% e +2,6%).

Complessivamente per l'insieme di tutti gli appartamenti gli aumenti sono rispettivamente del +1,5% (trimestrale) e del +7,5% (annuo).