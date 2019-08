Il Mendrisiotto si apre al turismo indiano

MENDRISIO - Il Mendrisiotto si è aperto al turismo indiano. Nonostante negli scorsi anni l'interesse per questo tipo di clientela fosse stato basso nella regione, «l’opportunità di riflettere sul potenziale di questo mercato e di svilupparlo» è scaturita dall’iniziativa del proprietario del Ristorante Shiva di Chiasso (che ha ripreso dal 2016 dopo avere lavorato per oltre 20 anni come Chef in un grande albergo di Milano), di origini indiane.

È stato lui a proporre una sosta culinaria indiana ai gruppi in transito dalla Svizzera, che ha quindi preso quest’anno l’iniziativa di contattare l’Organizzazione Turistica Regionale (OTR) per proporre una possibile collaborazione con gli alberghi della regione, anche con il supporto del figlio che si è recato in India per creare una rete di contatti con tour operator.

Così è partita la prima stagione con Hotel Serpiano e con Hotel Touring Mövenpick che poi, a loro volta, sono stati chiamati dall’OTR a testimoniare della loro esperienza collaborativa con il Ristorante Shiva e con i Tour Operator indiani ad altri colleghi albergatori.

Oggi gli alberghi che hanno deciso di collaborare con il Ristorante Shiva per gestire i contatti in India ed anche i gruppi in loco sono diventati cinque: Serpiano, Touring Mövenpick, Milano, Conca Bella e Zen. Il principio di collaborazione è un’idea semplice, che permette di combinare la fermata per una cena indiana, con un pernottamento nella regione e, a partire dal 2020, vorrebbe allargare l’offerta anche ad una serie di mini programmi di visite.