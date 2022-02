Auto contro un muro, disagi al traffico

CADENAZZO - Le informazioni sono al momento frammentarie, ma un incidente (verificatosi attorno alle 19) ha provocato qualche disagio al traffico sulla cantonale tra Cadenazzo e il passo del Monte Ceneri.

Secondo una prima ricostruzione sembra che un veicolo - per cause da chiarire - sia andato a sbattere contro un muro. Sul posto la polizia per i rilievi di rito e la gestione del traffico, oltre a un'ambulanza per le eventuali cure nel caso vi fossero feriti.

Al momento non sono note le condizioni dell'automobilista. Il veicolo, invece, ha riportato danni importanti.