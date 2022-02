Incidente ferroviario nella notte: quattro operai sono finiti all'ospedale

MELANO - Un incidente ferroviario nella notte tra martedì e mercoledì a Melano, all'altezza del camping Generoso.

La mezzanotte era passata da circa 30 minuti quando, stando alle prime informazioni in possesso di Rescue Media, due vagoni da cantiere sarebbero entrati in collisione. Le cause dell'incidente non sono al momento note.

In seguito all'impatto i quattro operai che si trovavano a bordo sono stati sbalzati a terra e sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM e della Croce Verde di Lugano con tre ambulanze, un'automedica e il veicolo comando. Gli operai coinvolti nell'incidente non avrebbero riportato ferite gravi. Sul posto anche la Polizia Cantonale e la Comunale di Mendrisio.

Rescue Media