Incendio a Campione, palazzo evacuato e donna messa in salvo

CAMPIONE D'ITALIA - Incendio in una palazzina di Campione d'Italia. Una giovane donna si è trovata bloccata ai piani superiori dal fumo che aveva invaso la tromba delle scale. Intervenuti sul posto con tre veicoli e otto uomini, i pompieri di Melide hanno provveduto ad evacuare lo stabile e a mettere in salvo la malcapitata. Il fuoco si è sprigionato nel locale caldaie dell'edificio, situato in via Totone, e l'allarme è scattato intorno alle 15.45.

I soccorritori della Croce Verde di Lugano hanno visitato la sventurata e hanno stabilito che non era necessario il suo trasporto in ospedale. Lo stabile è stato dichiarato inagibile, visto il non funzionamento dell'impianto di riscaldamento. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Campione d'Italia.

Rescue Media