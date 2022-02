È morto Paolo Poma

LUGANO - Si è spento oggi Paolo Poma, noto gallerista ed ex-granconsigliere ticinese. Ne dà notizia la Regione che cita un post Facebook di cordoglio della municipale socialista luganese Cristina Zanini Barzaghi.

Classe 1927, Poma, aveva moltissime passioni fra le quali la salute delle acque (in particolar modo quelle del suo Ceresio) così come l'arte, alla quale aveva dedicato una parte importante della sua vita. Esponeva alla sua galleria, in Strecia di Mort in quel di Morcote.

Politicamente si era impegnato fra le fila del Partito Socialista, ed era stato eletto due volte anche alla presidenza del Gran Consiglio.