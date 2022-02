Attraversa sulle strisce, travolto da un'81enne

MINUSIO - Stava attraversando le strisce quando un'auto l'ha travolto. È accaduto oggi, poco prima delle 13:30, in quel di Minusio.

Protagonisti dell'incidente, stando alla Polizia cantonale, sono un 81enne svizzera domiciliata nel Locarnese e un 64enne del canton Zugo.

Dalla prima ricostruzione dei fatti l'81enne stava circolando su via San Gottardo in direzione di Tenero quando, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, giunta all'incrocio con via Borenco ha investito il 64enne che stava attraversando sulle strisce.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e della Polizia comunale di Minusio, sono intervenuti i soccorritori del SALVA. Dopo le prime cure, sia il pedone che l'automobilista sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale.

Stando a una prima valutazione medica il 64enne ha riportato serie ferite, ma non tali da metterne in pericolo la vita. Illesa la conducente.