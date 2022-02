Fiamme nella notte, una cagnolina dà l'allarme

RIAZZINO - La siccità e il vento che contraddistinguono queste giornate sono terreno fertile per gli incendi. Da giorni il Gambarogno è in preda alle fiamme e altri roghi - fortunatamente di minor entità - sono divampati negli scorsi giorni in Valle di Muggio e in Capriasca.

L'eroina della collina - L'ultimo in ordine di tempo - risale a questa notte - è invece scoppiato in un bosco situato nella frazione di Bugaro, sopra Riazzino (Comune di Lavertezzo). A poche decine di metri da alcune abitazioni situate in collina. Ed è proprio una donna che vive in una di quelle case - allertata dall'abbaiare incessante della propria cagnolina - ad aver dato l'allarme, chiamando i pompieri. «La nostra cagnolina Chira ha iniziato ad abbaiare nella notte e ci ha svegliato», ci racconta la signora. «Non so cosa sarebbe successo se non ci avesse avvertiti. Ci ha salvato».

Pompieri ancora sul posto - Le fiamme, in effetti, si stavano avvicinando pericolosamente ad alcune case. L'intervento immediato dei militi del Corpo pompieri di Tenero-Contra ha però impedito che il rogo si propagasse ulteriormente. E dopo alcune ore di lavoro l'incendio è stato domato. «I pompieri - ci spiega la nostra interlocutrice - sono ancora sul posto e stanno gettando acqua sul terreno secco per impedire che si sviluppino nuovi focolai».

Cause da accertare - Sul luogo dove è divampato il rogo, oltre ai pompieri, sono intervenute anche diverse pattuglie della polizia. Al momento le cause dell'incendio non sono ancora note.



Google Maps

Il bosco della frazione Bugaro (Riazzino) dove è divampato l'incendio.

