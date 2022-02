Un altro incendio di bosco, questa volta a Corticiasca

CAPRIASCA - Le informazioni sono ancora frammentarie, ma purtroppo quello che interessa i monti del Gambarogno non è l'unico incendio che sta interessando il territorio ticinese e dando filo da torcere ai pompieri.

In serata infatti le fiamme si sono alzate anche nei boschi poco distanti dall'abitato di Corticiasca (frazione di Capriasca). Sul posto sono rapidamente giunti dapprima i Pompieri di Capriasca, che in seguito hanno allertato pure i Pompieri di Lugano (arrivati con un'autobotte) e la Sezione di montagna.

Da noi contattato, il capitano dei Pompieri di Lugano Omar Della Chiesa ha confermato che il rogo si trova in prossimità di alcune abitazioni, che non dovrebbero tuttavia essere evacuate: «A differenza dell'incendio in Gambarogno, qui c'è un altro tipo di vegetazione. Di conseguenza, anche se è ancora prematuro avere un quadro completo della situazione e delle dimensioni dell'incendio, le case non dovrebbero essere minacciate dalle fiamme, tutt'al più dal fumo».

Ti Press