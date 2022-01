Presunto stupro di gruppo, in tre alla sbarra

LUGANO - Una serata trascorsa in una discoteca del Sottoceneri e un incontro all'uscita dal locale che si trasforma di lì a poco in un'aggressione sessuale. In questa cornice avrebbe avuto luogo, il 25 settembre dello scorso anno, un presunto stupro di gruppo per cui sono stati rinviati a giudizio tre giovani cittadini italiani, tra i 20 e i 21 anni.

Tutti e tre, come riporta la RSI, si trovano in carcere dagli inizi di ottobre ma si professano innocenti. Ora dovranno comparire davanti a una corte delle Assise criminali per rispondere di violenza carnale e violazione della sfera privata mediante apparecchi di presa d'immagini. Il terzetto è infatti accusato anche di aver filmato con un telefonino le proprie violenze.

Stando alla ricostruzione, la vittima avrebbe conosciuto due dei suoi aggressori una volta uscita dal locale. Uno di questi le piaceva e così decise di andare con lui a casa del fratello dell'amico, poco distante. Non sapeva che avrebbe trovato anche una terza persona. Fu a quel punto che i tre la costrinsero ad avere diversi rapporti, completi e non, in alcuni casi ripresi con lo smartphone. Due poi se ne andarono, mentre il terzo avrebbe proseguito negli abusi, con tanto di schiaffi e insulti. Da qui gli addebiti di coazione sessuale, lesioni semplici e ingiuria.

I tre rischiano una pena superiore ai cinque anni di carcere.