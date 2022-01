Delitto di Muralto, si va in appello

LUGANO - Era stato condannato a diciotto anni di carcere per omicidio intenzionale. Ma per l'imputato tedesco di 32 anni, comparso lo scorso settembre alle Criminali per il delitto di Muralto, non è ancora detta l'ultima parola. La difesa ha infatti inoltrato la dichiarazione di appello, come riferito oggi dalla RSI.

I fatti risalgono alle prime ore del 9 aprile 2019. Allora, nella camera 501 dell'Hotel La Palma di Muralto era stata uccisa una giovane britannica di ventidue anni. La donna era stata strangolata.

Il 32enne, che lo scorso settembre è comparso alle Criminali, ha sempre sostenuto la tesi del gioco erotico finito male. La difesa puntava dunque a una condanna per omicidio colposo. Una versione che non ha tuttavia convinto la Corte.

L'imputato è patrocinato dagli avvocati difensori Yasar Ravi e Luisa Polli.