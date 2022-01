A Maggia un'auto è finita in una scarpata

MAGGIA - È durata almeno un'ora l'operazione di soccorso per il recupero in sicurezza del protagonista di un incidente della circolazione avvenuto oggi attorno alle 9.15 sulla strada cantonale tra Maggia e Cevio. La vettura è finita in una scarpata, dove si è fermata contro una pianta ed è rimasta in bilico.

Il mezzo con targhe ticinesi stava circolando in direzione di Locarno, come riferisce Rescue Media, quando il conducente ha perso il controllo. Sarà l'inchiesta di polizia a fare luce sulla causa.

La persona che si trovava al volante è rimasta ferita, ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

Sul posto erano presenti la polizia cantonale, i soccorritori del Salva, i pompieri di Maggia e quelli di Locarno con l'Unità di intervento tecnico.

Rescue Media