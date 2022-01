Casa in fiamme, salvate le persone

RIVERA - Un incendio è divampato questa mattina, verso le 8.30, in un'abitazione situata in via Campagnole a Rivera. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di una camera e si in pochi minuti si è propagato al resto dell'abitacolo. Sul posto si sono precipitati i pompieri di Monteceneri e quelli di Lugano, e in pochi minuti sono riusciti a domare il rogo. I danni all'abitazione sono tuttavia ingenti. Stando alla polizia nessuno è rimasto ferito. Due persone avrebbero inalato del fumo, ma le condizioni non hanno destato particolari preoccupazioni.

FVR / M. Franjo