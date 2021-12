Gli autogestiti rioccupano l'ex Macello: «Il Molino non si tocca»

LUGANO - «La libertà non si mendica, si conquista!». È con questo motto che attorno a mezzogiorno alcune persone hanno deciso di rioccupare l'area dell'ex Macello, in viale Cassarate a Lugano. Sul posto è infatti in corso un «presidio solidale», mentre all'interno di ciò che rimane dello stabile ci si sta mobilitando per rendere gli spazi nuovamente agibili. Questa sera ci sarà la prima assemblea pubblica alla quale chiunque è invitato a partecipare. «Siamo consapevoli della situazione sanitaria attuale, ma proprio per questo riteniamo che sia necessario incontrarsi e confrontarsi», si legge su una missiva che sta circolando sui vari social.

L'obiettivo dichiarato è quindi quello di ridare vita al Molino «perché l'autogestione ha bisogno di luoghi liberi per autodeterminarsi e crescere. Perché «i sogni non si sgomberano», benché siano passati ormai sette mesi dal giorno in cui le ruspe entrarono in azione (era la notte fra il 29 e il 30 maggio).

Ed è proprio, anche in questo caso, uno «stato di necessità» che ha spinto i molinari a ritornare alla carica. La necessità reale di avere un luogo di ritrovo, ma anche - satiricamente - quella di controllare che non divampi un incendio. «Ci è sorto un fortissimo dubbio. Forse abbiamo lasciato le placche della cucina accese e la preoccupazione ci ha spinti a rientrare a controllare», si legge nella lettera. «Trattandosi di uno stato di necessità, rientrare non dovrebbe avere alcuna conseguenza sulle persone che provvederanno alla messa in sicurezza dello stabile», viene aggiunto, alludendo evidentemente alla demolizione concordata dalla polizia e dal Municipio di Lugano.

Insomma, i molinari si sono voluti riprendere «con le loro mani ciò che è stato loro tolto», senza dialogare «con chi questi edifici li ha demoliti nel cuore della notte, lasciando un cumulo di cenere e rabbia». Hanno voluto fare una visita agli spazi «ancora colmi di oggetti e ricordi» perché aspettando i tempi della burocrazia «avrebbero ritrovato solo polvere e muffa»

Ti Press