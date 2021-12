«Volevamo andare a fare la spesa ma in dogana ci hanno fatti tornare indietro»

NOVAZZANO - «Volevamo andare a fare la spesa in Italia, a Bizzarone i doganieri ci hanno fermato chiedendoci il Green Pass, chi non ce l'aveva doveva tornare indietro», è questo il racconto di diversi lettori di tio.ch che questa mattina hanno provato ad attraversare - infruttuosamente - il confine in quel di Novazzano. La “scrematura”, è stata giustificata dagli agenti con delle «nuove misure» legate al coronavirus.

Si tratta, evidentemente delle norme approvate martedì dalla Sanità italiana, che richiedono la quarantena per chi non è vaccinato (o guarito da massimo 6 mesi) ed entra in Italia da uno Stato membro dell'UE. L'alternativa è mostrare un tampone negativo e compilare l'ormai ben noto modulo di tracciamento (il Passenger locator form).

Al momento non è chiaro se questo tipo di controlli sia o meno effettuato a tutti i valichi. Stando ai commenti di diversi nostri lettori su Facebook, presso altre dogane non ve ne sarebbero affatto.

Questo perché resta ancora molto nebulosa la questione legata alla “zona di esenzione”, che dovrebbe valere con un tragitto massimo di 60 km dal domicilio, con il proprio veicolo e una permanenza di al massimo 48 ore sul territorio.

In ogni caso la novità, lo ricordiamo, non riguarda gli studenti pendolari così come i frontalieri residenti sulla fascia di confine.