A spasso con un coltello, fermato dalla polizia

COLDRERIO - Momenti di panico, questa mattina poco dopo le 10.00 a Coldrerio. Lungo la strada cantonale, fra la rotonda che porta verso il centro del paese e il Bar Ideal, un uomo sulla trentina armato di coltello ha spaventato alcuni presenti, prima di essere fermato dalla Polizia.

«Stavo passando di lì, fortunatamente in auto, e l'ho visto che camminava avanti e indietro con un grosso coltello in mano, forse un macete», racconta una testimone. L'uomo con ogni probabilità non aveva intenzioni bellicose, ma soffrirebbe piuttosto di problemi psichici. «Parlava da solo e gesticolava con le mani. Nonostante questo, la Polizia mi ha detto di non muovermi e di rimanere in macchina», aggiunge la donna.

Agenti che, una volta circondato l'uomo, l'hanno esortato a gettare a terra l'arma. Invano. Solo in un secondo momento e intervenendo in maniera ben più decisa, sono finalmente riusciti a fermarlo.

Da noi contattata la Polizia cantonale ha confermato l'intervento.