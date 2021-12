In centro si respira sempre più Natale

LUGANO - Le tipiche casette di legno. L'albero di Natale tutto illuminato e decorato al centro della piazza. Il vin brûlé e altre specialità di questo periodo (e non solo). E il Parco Ciani che all'imbrunire si trasforma in un bosco incantato. È da una decina di giorni che il centro di Lugano si è vestito a festa. E si respira sempre più aria di Natale.

E così anche oggi sono in molti coloro che hanno approfittato della giornata di bel tempo per fare acquisti di Natale, incontrare amici e conoscenti, o semplicemente per fare una passeggiata con i bambini. Rigorosamente con la mascherina (ricordiamo, infatti, che la scorsa settimana per la zona pedonale del centro cittadino è scattato l'obbligo di indossarla).

Insomma, le molte e variegate proposte di Natale in Piazza stanno facendo il pieno. Non si tratta soltanto del mercatino, ma anche di attività per grandi e piccini (ogni giorno è tra l'altro possibile partecipare, assieme ai bambini, a una caccia al tesoro per le vie del centro che si conclude... con una dolce sorpresa), concerti e intrattenimento vario.

Tutte le info su Natale in Piazza

Lo shopping di Natale coi mezzi pubblici (gratuiti) Due giornate di trasporto pubblico gratuito e anche di tariffe di parcheggio agevolate. È quanto previsto a Lugano per le aperture domenicali dei negozi, il 12 e il 19 dicembre 2021 (si tratta delle due domeniche che precedono il Natale). Il viaggio con i mezzi pubblici (bus e funicolare Lugano-Centro-Stazione FFS) sarà offerto dalla Città nelle zone Arcobaleno 100, 110, 112, 113 e 121. Nei medesimi giorni, i Comuni del Malcantone estendono tale offerta alle zone Arcobaleno 111, 130 e 131. Questo in modo da permettere agli abitanti del Malcantone di raggiungere «comodamente e gratuitamente» la Città coi mezzi pubblici. Per quanto riguarda i parcheggi, sempre il 12 e il 19 dicembre la sosta sarà gratuita per le prime due ore nei posteggi Motta, Balestra, Piazza Castello, Ex Pestalozzi, Conza e LAC. Superate le due ore, sarà fatturato l'intero tempo di sosta (questo in modo da favorire il ricambio dei veicoli parcheggiati). Sarà possibile usufruire della tariffa agevolata anche tramite il sistema di pagamento digitale ParkingPay.

Tipress