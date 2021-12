Investito sulle strisce, grave un 91enne

VEZIA - Questa mattina verso le 10:00 in via San Gottardo a Vezia si è verificato un incidente della circolazione stradale. Una 74enne automobilista svizzera domiciliata nel Luganese circolava in direzione di Savosa quando, in base a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha investito un 91enne cittadino svizzero domiciliato nella regione, che stava attraversando le strisce pedonali all'altezza dell'intersezione per Savosa.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano, della Polizia Ceresio Nord nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure all'uomo lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

Stando a una prima valutazione medica il 91enne ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la strada è stata parzialmente chiusa e si circola unicamente in direzione di Vezia.

Rescue Media