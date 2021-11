Come è andato lo “Squid Game” ticinese

MANNO - Erano poco meno di 200 a sfidarsi all'ultimo sangue (metaforicamente) per portare a casa i 1'000 franchi in palio. Si è tenuto questo sabato a partire dalle 10 di mattina alla sala Aragonite di Manno lo “Squid Game” ticinese organizzato da Prosper Group.

Agli invitati veniva richiesto un dress code total black - no, niente training color turchese - e la voglia di mettersi in gioco, in tutti i sensi. Le prove, da pura tradizione “Squid Game”, giochi per bambini riadattati: il gioco delle sedie (lo vedete in video), il beer pong (ma senza birra), la morra cinese e l'immancabile "un-due-tre... stella!".

Ci sono state scorrettezze o strategie draconiane - come nella serie - fra i partecipanti? «Tutt'altro», ci spiega l'organizzazione, «c'era un sincero dispiacere al momento delle eliminazioni». Eliminazioni che, per qualcuno, sono arrivate davvero presto: «Già al primo gioco ci hanno lasciato in 10», quindi c'è chi era già a casa per mezzogiorno.

ProsperGroup