Auto in fiamme lungo la Strada Regina, nessun ferito

AGNO - Per cause ancora da chiarire, un veicolo ha preso fuoco questa mattina ad Agno, sulla Strada Regina. Le fiamme sono divampate attorno alle 7.00.

Il conducente della vettura - immatricolata in Ticino - stava circolando in direzione di Bioggio quando ha notato del fumo uscire dal vano motore. In breve tempo le fiamme si sono propagate, ma fortunatamente l'uomo è riuscito a mettersi in salvo, riferisce Rescue Media.

Sul posto sono immediatamente giunti i Pompieri di Lugano (per domare il rogo e raffreddare le lamiere) e la Polizia cantonale, la quale si è occupata di disciplinare il traffico (che di conseguenza ha subito forti rallentamenti).

Rescue Media