Spari in un appartamento, una 22enne ferita

SOLDUNO - «La ragazza urlava, diceva che le avevano sparato in pancia. Ci sono stati almeno due spari consecutivi». Istantanee da brividi raccontate da una residente in Via Vallemaggia, a Solduno, dove si è vissuto un giovedì sera da paura. Con una 22enne che attorno alle dieci viene colpita da più colpi di arma da fuoco e finisce ricoverata d'urgenza all'ospedale. Due le persone fermate, tra cui il 20enne che avrebbe sparato. Un'altra donna, che abita di fronte al palazzo in cui si sono svolti i fatti dice: «La vittima è riuscita a uscire per strada. Era sdraiata per terra sull'asfalto con le mani sull'addome».

Dinamica da appurare - La dinamica del dramma consumatosi al numero 51 A di Via Vallemaggia, a pochi passi da un distributore di benzina, è ancora piuttosto confusa ed è attualmente al vaglio degli inquirenti, ma potrebbe esserci una lite domestica alla base del ferimento. Più persone raccontano di avere percepito qualcosa di simile a degli spari. «Ho sentito un colpo fortissimo verso le 22», racconta un uomo che vive nei paraggi.

La conferma della polizia - Spari successivamente confermati dalla polizia cantonale, che in una nota ufficializza il fatto di sangue.

Il presunto autore del gesto, un giovane di soli 20 anni, è stato posto in stato di fermo. Diversi minuti più tardi è stata fermata pure una seconda persona. Il fermo dei due uomini coinvolti non è stato semplice. E ha richiesto il blocco dell'intera zona, nonché l'intervento di diverse pattuglie. C'è chi riferisce di vere e proprie «scene da film». Particolarmente difficoltoso lo stop della seconda persona che si sarebbe sbarrata con toni minacciosi e urla in un locale del palazzo prima di cedere agli agenti.



Condizioni gravi - La vittima, trasportata in ospedale dall'ambulanza, sarebbe in gravi condizioni. «Sono sconvolto – sospira un ragazzo che vive nel quartiere –. Conosco di vista la giovane a cui hanno sparato. La vedo spesso passeggiare col cane. Stavo rientrando a casa mia quando ho visto un sacco di auto della polizia e mi è stato detto che non si poteva passare a causa di una sparatoria. Non mi dimenticherò tanto facilmente di questa serata».

Rescue Media