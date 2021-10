In auto con 16 anguille vive, lo fermano e scatta la confisca

CHIASSO - Erano destinate al consumo alimentare privato del conducente e della sua famiglia, le anguille intercettate dai collaboratori dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) durante un recente controllo al valico autostradale di Chiasso Brogeda.

L’uomo, un cittadino italiano domiciliato in Svizzera romanda, le aveva nel baule del suo SUV. Durante l'ispezione la sorpresa: 16 anguille, per la maggior parte vive. Peccato che l'automobilista non disponesse delle necessarie autorizzazioni CITES.

L'anguilla è infatti elencata come criticamente in pericolo nell'appendice II della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES).

È stato così contattato l’Ufficio della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), a Berna, che ha confiscato le anguille per poi lasciarle libere. L’AFD ha chiesto all’uomo un deposito cauzionale in attesa che venga definito l’importo esatto della multa.

