CAPOLAGO - Visto il maltempo previsto per l'inizio della prossima settimana, e visti i problemi di smottamenti riscontrati di recente sulla tratta, il trenino del Generoso questo lunedì 4 ottobre non circolerà «per motivi di sicurezza».

Lo conferma la Ferrovia Monte Generoso SA in una nota diffusa in mattinata che conferma come, per lo stesso motivo, anche il Fiore di pietra resterà chiuso.