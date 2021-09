La provinciale Lariana è stata chiusa per una frana

BLEVIO - Una frana è caduta nelle prime ore di mercoledì sulla strada provinciale Lariana, che collega Como a Bellagio, all'altezza di Blevio.

È la conseguenza dei forti temporali che nella notte hanno colpito l'area del Lario e non solo. I media comaschi spiegano che particolari criticità si segnalano nella frazione Capovico sempre a Blevio, a causa dell'esondazione del torrente Pertus. La zona era già stata vittima di episodi simili nel corso del mese di luglio.

I pompieri sono al lavoro per sgomberare la sede stradale da fango e detriti, ma è stato ugualmente necessario chiudere la strada in entrambe le direzioni, come precisa la Polizia Locale Città di Como. Il transito è consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso. Ancora non è chiara la durata dell'interruzione.

POLIZIA LOCALE CITTÀ DI COMO