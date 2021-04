Cocaina purissima in un appartamento di Bellinzona

BELLINZONA - Tutto era cominciato con un festino in un'abitazione situata in PIazza del Sole a Bellinzona. Un festino che, lo scorso 2 dicembre, era sfociato in una violenta lite e quindi nell'arresto di un 30enne ticinese. Poi c'era stata la perquisizione dell'appartamento di quest'ultimo, in Viale Officina: all'interno c'era un cittadino albanese che dormiva, con sotto il letto sette etti e mezzo di cocaina purissima.

Ne ha dato notizia la Rsi, citando il legale del 30enne. L'uomo non avrebbe - secondo l'avvocato - nulla a che fare con la droga. E l'esame del DNA avrebbe stabilito che sulla stessa c'erano tracce dell'albanese.