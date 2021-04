Sono 6 i nuovi ricoveri in Ticino, nessun dimesso

BELLINZONA - I nuovi casi positivi in Ticino sono 49 (ieri erano 46). Lo comunica l'Ufficio del medico cantonale nell'odierno aggiornamento epidemiologico. Fortunatamente non si registra nessun nuovo decesso (quattro le persone che hanno perso la vita sull'arco della scorsa settimana in Ticino).

Nelle ultime 24 ore nessun paziente ha potuto lasciare gli ospedali ticinesi, mentre le nuove ammissioni sono 6. Ieri si contavano 7 dimissioni e un'ospedalizzazione. Ad oggi, il totale dei pazienti ricoverati a causa del virus è di 86 (ieri erano 80), di cui 15 si trovano nel reparto di cure intense. Una settimana fa si contavano invece 94 ricoverati in tutto.

Da inizio pandemia sono 31'037 i ticinesi che sono risultati positivi al virus SARS-CoV-2. Si contano inoltre 979 decessi totali.

Secondo l'ultimo aggiornamento, risalente a venerdì 9 aprile, le persone in isolamento sono 534. 919 i ticinesi che si trovano invece in regime di quarantena.



Tio/20minuti

Il Decs non segnala nessuna nuova quarantena di classe. Oggi sarà l'ultimo giorno di confinamento per una classe del Liceo cantonale di Mendrisio, l'unica attualmente in quarantena nel nostro Cantone.

Non ci sono nuovi residenti positivi nelle case di riposo ticinesi, comunica L'ADiCASI (Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera italiana).

