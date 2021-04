Sette ricoveri e undici dimissioni negli ospedali ticinesi

BELLINZONA - Dopo i 78 registrati ieri e gli 83 di giovedì, oggi sono 74 i nuovi contagi da Covid-19 notificati all'Ufficio del Medico cantonale. Come ieri, non si registrano invece nuovi decessi (tre, in totale, le morti avvenute questa settimana in Ticino a causa di un decorso infelice della malattia).

Calano i posti letto occupati - I pazienti che hanno dovuto essere ospedalizzati nelle ultime 24 ore per sintomi gravi dovuti al virus sono invece sette, mentre i dimessi sono 11. In totale, sono 87 (-4) i posti letto occupati da pazienti Covid, di cui 15 (uguale a ieri) in terapia intensiva. Per 14 di loro è necessaria la ventilazione meccanica.



Tasso di riproduzione sotto l'1 - Sale così a 30'942 il totale dei positivi dall'inizio della pandemia, resta invece 978 il numero dei decessi. Il tasso di positività su un totale di 598 tamponi effettuati è del 8% (dato aggiornato all'8 aprile). Il tasso di riproduzione del virus invece - aggiornato al 26 marzo - è 0.85, con una media di 291 positivi ogni 100mila abitanti nelle ultime due settimane.

Misure di contenimento - Per quanto riguarda le misure di contenimento, aggiornate al 9 aprile, sono 534 le persone in isolamento perché risultate positive al test, mentre altre 919 sono state sottoposte a quarantena a seguito del contact-tracing o perché rientrate da paesi a rischio.



Nessuna nuova classe in quarantena - Complici evidentemente le vacanze scolastiche, nelle ultime 24 ore non è stata ordinata alcuna quarantena di classe. Terminate quelle di una classe del Liceo di Mendrisio e di una delle Elementari di Paradiso, in quarantena restano un'altra classe del Liceo di Mendrisio (fino al 12 aprile) e una delle Elementari di Cademario (fino all'11 aprile).

7,1% della popolazione vaccinata - Per quanto riguarda la campagna vaccinale, il 5 aprile (ultimo dato disponibile) erano state somministrate 71'541 dosi di vaccino. Il 7,1% della popolazione ticinese ha ottenuto la vaccinazione completa (due dosi).

